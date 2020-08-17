8 حقائق عن الانكماش الأكبر تاريخياً للاقتصاد الياباني!

انكمش الاقتصاد الياباني للفصل الثالث على التوالي بالربع الثاني والأكبر تاريخيا، حيث انكمش الاقتصاد بـ 27.8% بالربع الثاني على أساس سنوي وبـ 7.8% مقارنة مع الفصل الأول.

وثاني أكبر انكماش بتاريخ اليابان كان في الربع الأول 2009.

إذ انكمش الاقتصاد 15% بالربع الأول 2009 على أساس سنوي وبنحو 4% مقارنة مع الفصل الذي سبق.

إلى ذلك، هوى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 تريليون دولار بالربع الثاني 2020 الأدنى منذ الربع الثاني 2011.

مع العلم أن انكماش الاقتصاد الياباني كان أقل من نظيره الأميركي الذي انكمش بـ 33% في الربع الثاني 2020.

وتراجع الإنفاق الرأسمالي 1.5% بالربع الثاني، وهو ما جاء أقل من التوقعات.

وتراجعت الصادرات 18.5% بالربع الثاني 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الأول 2009.