تراجع جماعي لأرباح البنوك الإماراتية مع ارتفاع المخصصات

بعد انتهاء فترة الإفصاح عن النتائج الفصلية في الأسواق الإماراتية كانت النتائج لأهم البنوك كالتالي، الزميل في قسم الاقتصاد شادي الزعيم حلل الأداء الفصلي لأبرز 5 بنوك:

1- بنك أبوظبي الأول:

تراجعت الأرباح 25%

الربع الثاني 2019 : 3.2 مليار درهم

الربع الثاني 2020: 2.4 مليار درهم

بينما المخصصات الفصلية ارتفعت بأكثر من 100%

الربع الثاني 2019 : 467 مليون درهم

الربع الثاني 2020: 1060 مليون درهم

جاء ذلك بسبب ارتفاع المخصصات في قطاع المؤسسات والشركات إلى 737 مليون درهم مقارنة مع 185 مليون درهم.

الأرباح تراجعت في قطاع المؤسسات 20% على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالربع الأول. في حين تراجعت أرباح قطاع الأفراد للبنك بـ 70% لتصل إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.



2- بنك الإمارات دبي الوطني:

تراجعت الأرباح 58%

الربع الثاني 2019: 4.7 مليار درهم

الربع الثاني 2020 : 2 مليار درهم

لا ننسى أن البنك سجل أرباحاً استثنائية في الربع المماثل بقيمة تتجاوز الملياري درهم بعد بيعه حصة في نيتورك إنترناشونال.

في وقت ارتفعت المخصصات الفصلية بـ 110%

الربع الثاني 2019 : 675 مليون درهم

الربع الثاني 2020 : 1626 مليون درهم

3- بنك دبي الإسلامي

تراجعت الأرباح 27%

الربع الثاني 2019 : 1.3 مليار درهم

الربع الثاني 2020 : 1 مليار درهم

في حين أن المخصصات الفصلية ارتفعت بـ 68%

الربع الثاني 2019 : 377 مليون درهم

الربع الثاني 2020 : 636 مليون درهم

4- بنك أبوظبي التجاري

ارتفعت الأرباح بـ 4%

الربع الثاني 2019: 1.17 مليار درهم

الربع الثاني 2020: 1.22 مليار درهم

في وقت ارتفعت المخصصات الفصلية بـ 23%

الربع الثاني 2019: 514 مليون درهم

الربع الثاني 2020: 668 مليون درهم

البيانات بعد الاندماج مع بنك الاتحاد والاستحواذ على مصرف الهلال.

يذكر أن البنك جنب مخصصات بقيمة 1.23 مليار درهم مرتبطة بمجموعة NMC في النصف الأول شملت في الربع الثاني 159 مليون درهم.

5- بنك أبوظبي الإسلامي

انخفضت الأرباح بـ 50%

الربع الثاني 2019: 630 مليون درهم

الربع الثاني 2020: 317 مليون درهم

وعلى صعيد المخصصات الفصلية

ارتفعت بـ 102%

الربع الثاني 2019: 158 مليون درهم

الربع الثاني 2020: 320 مليون درهم.

استفاد 26 بنكا من حزمة الـ50 مليار التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي، 17 بنكا سحبت 100% من حصتها.