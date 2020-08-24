ما هي الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة "GFH"؟

تملك مجموعة GFH نسبة 100%: بيت التمويل الخليجي- البحرين، شركة الخليج للصكوك المحدودة - جزر الكايمن

كما تملك بالكامل: شركة أساطير للتطوير – الإمارات، وشركة GFH كابيتال – الإمارات، شركة أصول KHCB - جزر الكايمن، وشركة المرفأ العقارية – البحرين.

بينما تملك حصة 84% في شركة الشرق المحدودة - جزر الكايمن.

بالمقابل، تتوزع الشركات الشقيقة لمجموعة GFH على الشكل الآتي:

1- بيت أصول المحدود - جزر الفيرجن حصة 23%

2- بيت بلكسكو المحدود - جزر الفيرجن حصة 76%

3- صندوق إنجازات للتكنولوجيا - البحرين حصة 30%

4- ميناء المنامة - جزر الكايمن حصة 50%

5- بنك الايجارة الاول - البحرين حصة 22%.