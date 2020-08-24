ما هي الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة "GFH"؟

تملك مجموعة GFH نسبة 100%: بيت التمويل الخليجي- البحرين، شركة الخليج للصكوك المحدودة - جزر الكايمن
كما تملك بالكامل: شركة أساطير للتطوير – الإمارات، وشركة GFH كابيتال – الإمارات، شركة أصول KHCB - جزر الكايمن، وشركة المرفأ العقارية – البحرين.
بينما تملك حصة 84% في شركة الشرق المحدودة - جزر الكايمن.
بالمقابل، تتوزع الشركات الشقيقة لمجموعة GFH على الشكل الآتي:
1- بيت أصول المحدود - جزر الفيرجن حصة 23%
2- بيت بلكسكو المحدود - جزر الفيرجن حصة 76%
3- صندوق إنجازات للتكنولوجيا - البحرين حصة 30%
4- ميناء المنامة - جزر الكايمن حصة 50%
5- بنك الايجارة الاول - البحرين حصة 22%.