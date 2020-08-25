سيرا.. انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات بـ86%

تكبدت مجموعة "سيرا القابضة" خسائر بـ172 مليون ريال، في الربع الثاني 2020.

وسجلت سيرا المعروفة سابقا بـ"مجموعة الطيّار"، انخفاضا في القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 86% إلى 398 مليون ريال.

وانخفضت حجوزات السفر للشركات والقطاع الحكومي بنسبة 82%، إلى 161 مليون ريال.

ولم تسجل أعمال الحج والعمرة أي إيرادات خلال الربع الثاني من العام.

إلى ذلك، انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 74% في الربع الثاني من 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

بيع حصة المجموعة في استثمار شركة "كريم" بأرباح جزئية 1.563 مليار ريال سعودي للربع الأول من العام الحالي 2020.