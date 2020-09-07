كيف حولت مصر عجز الطاقة إلى فائض بـ7 سنوات؟

هذه أبرز مشاريع الطاقة في مصر:

1- بناء 3 محطات كهرباء بالتعاون مع سيمنز بطاقة 14400 ميغاوات.

2- محطة بن بان للطاقة الشمسية بتكلفة 4 مليارات دولار، من الأكبر عالميا.

3- التوقيع مع روسيا في 2017 لإنشاء محطة نووية بتكلفة 30 مليار دولار بطاقة 4.8 غيغاواط.

وتشكل الطاقة المتجددة في مصر 8.6% من الموارد الكهربائية حاليا، على أن ترتفع حصتها إلى 20% بعد عامين وأكثر من الضعف في 2035.

مع العلم أن مصر تصدّر الطاقة المتجددة بعد وصل شبكتها الكهربائية مع الأردن وليبيا، وبعد التوقيع مع اليونان وقبرص لمد خطوط كهرباء بـ 2.5 مليار يورو.

كما ستصدر الكهرباء إلى اليونان وقبرص بطاقة 1000 ميغاواط اعتبارا من عام 2023.

وسعر بيع الطاقة المصرية 2.4 سنت لكل كيلو واط / ساعة مقابل 23 سنتا في أوروبا.