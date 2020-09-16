عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

الإعصار وهبوط "مفاجئ" للمخزونات الأميركية يدعمان النفط

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits يشير إلى تراجع كبير ومفاجئ للمخزونات الأميركية الأسبوع الماضي.

إقرأ أيضاً لماذا يتوقع محللون زيادة حدة مبيعات الأجانب في بورصة مصر خلال سبتمبر؟ لماذا يتوقع محللون زيادة حدة مبيعات الأجانب في بورصة مصر خلال سبتمبر؟ 11:41 GMT
إقرأ أيضاً هذا ما تقدمه بعض الجامعات في تخصصات الذكاء الاصطناعي هذا ما تقدمه بعض الجامعات في تخصصات الذكاء الاصطناعي 12:09 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر