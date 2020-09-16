الإعصار وهبوط "مفاجئ" للمخزونات الأميركية يدعمان النفط آخر تحديث: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 15:12 - GMT 12:12 تارخ النشر: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 14:56 - GMT 11:56 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الإعصار وهبوط "مفاجئ" للمخزونات الأميركية يدعمان النفط PDF اطبع حجم الخط الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits يشير إلى تراجع كبير ومفاجئ للمخزونات الأميركية الأسبوع الماضي. إقرأ أيضاً لماذا يتوقع محللون زيادة حدة مبيعات الأجانب في بورصة مصر خلال سبتمبر؟ 11:41 GMT إقرأ أيضاً هذا ما تقدمه بعض الجامعات في تخصصات الذكاء الاصطناعي 12:09 GMT