فوتسي راسل تعيد ترتيب أوزان الشركات السعودية في مؤشراتها آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 11:16 - GMT 08:16 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 11:05 - GMT 08:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فوتسي راسل تعيد ترتيب أوزان الشركات السعودية في مؤشراتها PDF اطبع حجم الخط ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، يشير إلى إضافة 3 أسهم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة. إقرأ أيضاً أوبك+: تقديم خطط التعويض عن الإنتاج الزائد بحلول 25 سبتمبر 17:01 GMT إقرأ أيضاً صفقات خاصة ترفع قيم التداولات في سوق دبي 08:28 GMT