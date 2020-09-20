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فوتسي راسل تعيد ترتيب أوزان الشركات السعودية في مؤشراتها

المصدر: العربية.نت
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ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، يشير إلى إضافة 3 أسهم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة.

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