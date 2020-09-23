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مكاسب لمؤشرات أوروبا رغم انكماش قطاع الخدمات

المصدر: العربية.نت
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مراسلة "العربية" كارينا كامل تشير إلى أن انكماش قطاع الخدمات في أوروبا في سبتمبر كان بسبب كورونا.

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