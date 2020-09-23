مكاسب لمؤشرات أوروبا رغم انكماش قطاع الخدمات آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 15:25 - GMT 12:25 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 15:15 - GMT 12:15 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مكاسب لمؤشرات أوروبا رغم انكماش قطاع الخدمات PDF اطبع حجم الخط مراسلة "العربية" كارينا كامل تشير إلى أن انكماش قطاع الخدمات في أوروبا في سبتمبر كان بسبب كورونا. إقرأ أيضاً هذه أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط استهلاك الطاقة 10:41 GMT إقرأ أيضاً أين تتركز السيولة في السوق السعودي؟ 09:02 GMT