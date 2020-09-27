S&P تتوقع أداء أفضل للاقتصاد السعودي من تقديرات صندوق النقد

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بـ 4.5% في 2020، وتتوقع عجزا في الموازنة قدره 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أنها ترى أن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.

وتتوقع الوكالة أن تحقق المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، فيما يصل متوسط عجز الموازنة خلال تلك الفترة إلى 5.1%.

وتوقعات الوكالة مبنية على افتراض سعر خام برنت عند 40 دولار للبرميل لما تبقى من 2020، على أن يرتفع إلى 50 دولار للبرميل للعامين 2021 و2022، مما سيؤدي إلى متوسط نمو بـ 2.4% خلال العامين المذكورين.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تبلغ نسبة العجز في ميزانية المملكة خلال هذا العام 11% من الناتج المحلي الإجمالي.