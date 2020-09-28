أسبوع حاسم للبريكست مع انطلاق جولة المفاوضات الأخيرة آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 16:15 - GMT 13:15 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 16:05 - GMT 13:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أسبوع حاسم للبريكست مع انطلاق جولة المفاوضات الأخيرة PDF اطبع حجم الخط الزميلة كارينا كامل مراسلة "العربية" تتحدث عن مكاسب قوية للأسواق الأوروبية بدعم من أسهم البنوك. إقرأ أيضاً توقعات أن يصل مؤشر سوق السعودية لـ8600 نقطة بنهاية العام 13:17 GMT إقرأ أيضاً ترقب حذر من المستثمرين يلقي بظلاله على الأسهم الأوروبية 10:51 GMT