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أسبوع حاسم للبريكست مع انطلاق جولة المفاوضات الأخيرة

المصدر: العربية.نت
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الزميلة كارينا كامل مراسلة "العربية" تتحدث عن مكاسب قوية للأسواق الأوروبية بدعم من أسهم البنوك.

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