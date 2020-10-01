رحلة شركة "أرابتك".. من التأسيس إلى الإفلاس!

تأسست شركة "أرابتك" كشركة إنشاءات في 1975 وبدأت مسيرتها بالمباني السكنية.

في 1983، بدأت العمل على مشاريع النفط والغاز في أبوظبي.

في 1995، توسعت في مشاريع الإنشاءات لقطاع الطيران وأولها مع طيران الإمارات.

في 2001، أسست علاقة تعاون طويلة الأمد مع إعمار العقارية.

في 2004، تعاونت مع سامسونغ وBesix لبناء برج خليفة الأطول في العالم.

في 2005، تم إدراج الأسهم في سوق دبي في شهر يناير.

في 2017، انتهت الشركة من مشروع متحف اللوفر في أبوظبي.

وهذه أبرز مشاريع أرابتك:

1- برج خليفة في دبي ومتحف اللوفر في أبوظبي.

2- فنادق: قصر الإمارات وبرج العرب والريتز كارلتون.

3- مشاريع تجارية: مركز دبي المالي العالمي مركز أبو ظبي الوطني للمعارض ADNEC.

4- مشاريع سكنية: المرابع العربية وتلال الإمارات وJBR.

5- مشاريع في قطاع الطيران: مطار دبي ومطار آل مكتوم الدولي.