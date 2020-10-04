ما هي الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية؟

صدر أمر ملكي في السعودية بإعفاء مبيعات العقارات أو "التوريدات العقارية" من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15%، واستحداث ضريبة تسمى ضريبة التصرفات العقارية بـ5% بدلا عنها.

وتشمل أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته: البيع، الهبة والوصية، المقايضة والإجارة، الإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

بينما تشمل الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية:

- توزيع التركة بين الورثة.

- هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

- نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف أهلي أو جمعية خيرية.