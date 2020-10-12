بنك إنجلترا يستطلع تأثير 3 سيناريوهات للفائدة على البنوك آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 16:53 - GMT 13:53 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 16:43 - GMT 13:43 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بنك إنجلترا يستطلع تأثير 3 سيناريوهات للفائدة على البنوك PDF اطبع حجم الخط الزميلة كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى أن بنك إنجلترا يسأل البنوك عن مدى استعدادها لتطبيق الفائدة السلبية. إقرأ أيضاً 3 بنوك مركزية خفضت سعر الفائدة إلى السالب.. ما هي؟ 13:47 GMT إقرأ أيضاً ما سبب الضعف في أرقام الوظائف البريطانية؟ 10:32 GMT