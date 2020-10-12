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بنك إنجلترا يستطلع تأثير 3 سيناريوهات للفائدة على البنوك

المصدر: العربية.نت
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الزميلة كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى أن بنك إنجلترا يسأل البنوك عن مدى استعدادها لتطبيق الفائدة السلبية.

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