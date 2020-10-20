عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

الفيدرالي: تعافي الاقتصاد الأميركي أمامه طريق طويل

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن الديمقراطيين يتحدثون عن تضييق الخلافات حول حزمة المساعدات المرتقبة.

إقرأ أيضاً ما هي التوقعات للبنوك الإماراتية؟ ما هي التوقعات للبنوك الإماراتية؟ 12:12 GMT
إقرأ أيضاً ما العوامل التي تضغط على أرباح بنوك المنطقة؟ ما العوامل التي تضغط على أرباح بنوك المنطقة؟ 10:49 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر