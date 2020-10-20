الفيدرالي: تعافي الاقتصاد الأميركي أمامه طريق طويل آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 14:48 - GMT 11:48 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 14:39 - GMT 11:39 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الفيدرالي: تعافي الاقتصاد الأميركي أمامه طريق طويل PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن الديمقراطيين يتحدثون عن تضييق الخلافات حول حزمة المساعدات المرتقبة. إقرأ أيضاً ما هي التوقعات للبنوك الإماراتية؟ 12:12 GMT إقرأ أيضاً ما العوامل التي تضغط على أرباح بنوك المنطقة؟ 10:49 GMT