الأسواق تترقب آخر مناظرة بين ترمب وبايدن اليوم آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 14:47 - GMT 11:47 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 14:34 - GMT 11:34 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأسواق تترقب آخر مناظرة بين ترمب وبايدن اليوم PDF اطبع حجم الخط الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية، تشير إلى أن الأسواق تترقب آخر مناظرة بين ترمب وبايدن اليوم. إقرأ أيضاً كيف تستجيب أوبك+ لتحدي ضعف تعافي الطلب العالمي؟ 11:38 GMT إقرأ أيضاً دار "هيرميس" تتوسع بالبيع الإلكتروني في هذه الأسواق 11:48 GMT