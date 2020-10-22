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الأسواق تترقب آخر مناظرة بين ترمب وبايدن اليوم

المصدر: العربية.نت
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الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية، تشير إلى أن الأسواق تترقب آخر مناظرة بين ترمب وبايدن اليوم.

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