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أطول هبوط منذ 21 عاما.. مسلسل انهيار الليرة التركية مستمر

اقتصاد تركيا

أطول هبوط منذ 21 عاما.. مسلسل انهيار الليرة التركية مستمر

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العربية.نت

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سجلت الليرة التركية هبوطا قياسيا متدنيا جديدا، في سادس يوم على التوالي من التراجع، وهي في طريقها لتسجيل سادس أسبوع على التوالي من الخسائر، في استمرار لأطول موجة هبوط منذ واحد وعشرين عاما.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12% هذا العام، من 8.9% هذا العام.

وفي هذا السياق، قال هيثم الجندي، كبير محللي الأسواق في ماتريكس، إنه إذا استمر التراجع الدراماتيكي لليرة التركية، فهذا قد يؤدي إلى انهيار فعلي للاقتصاد التركي برمته.

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