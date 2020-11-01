الأسواق العالمية
توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج.. لـ3 أسباب
عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات يشير إلى توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج لارتباطها بالأسواق العالمية وذلك لـ3 أسباب:
- نتائج أبل، أكبر شركة أميركية، والتي جاءت دون التوقعات ضغطت على سوق الأسهم الأميركية بحيث تراجع مؤشرا ناسداك وستاندر آند بورز بنحو 1 إل 2%.
- توقعات السوق بفوز بايدن وخسارة ترمب بالانتخابات الرئاسية، وهذا يؤثر سلبا على معنويات السوق حيث بادين لن يقدم على تخفيض الضرائب.
- اتجاه بريطانيا للإغلاق العام مجددا، وسط تخوف من خطوات مماثلة من دول أخرى والعودة مرة أخرى إلى الإغلاق التام.