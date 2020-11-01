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توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج.. لـ3 أسباب

الأسواق العالمية

توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج.. لـ3 أسباب

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العربية.نت

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عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات يشير إلى توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج لارتباطها بالأسواق العالمية وذلك لـ3 أسباب:

- نتائج أبل، أكبر شركة أميركية، والتي جاءت دون التوقعات ضغطت على سوق الأسهم الأميركية بحيث تراجع مؤشرا ناسداك وستاندر آند بورز بنحو 1 إل 2%.

- توقعات السوق بفوز بايدن وخسارة ترمب بالانتخابات الرئاسية، وهذا يؤثر سلبا على معنويات السوق حيث بادين لن يقدم على تخفيض الضرائب.

- اتجاه بريطانيا للإغلاق العام مجددا، وسط تخوف من خطوات مماثلة من دول أخرى والعودة مرة أخرى إلى الإغلاق التام.

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