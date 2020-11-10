أعلنت شركة "فايزر" الأميركية، نجاح تجارب لقاح كورونا بنسبة 90%، لتصبح أول شركة تؤكد عبر دراسة مستقلة فعالية لقاح كورونا.

وطورت "فايزر" اللقاح مع شركة الأدوية الألمانية BioNTech، حيث استخدمت الأخيرة تقنية لم تتم الموافقة عليها سابقا لتستخدم على الأشخاص.

علما أن ترمب قد وضع رهانا على نجاح لقاح Pfizer وBioNTech، وأعلن مرارا أن لقاح كورونا قد يتوفر قبل 3 نوفمبر أي قبل الانتخابات.

وكان ترمب قد أعلن عن صفقة الشراء المسبق للعقار في 22 يوليو، ووعد بشراء 100 مليون جرعة بقيمة 1.9 مليار دولار.

يذكر أن إعلان "فايزر" عن لقاح كورونا تزامن مع فوز بايدن.