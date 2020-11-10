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تباين أداء وول ستريت وتراجعات حادة لأسهم التكنولوجيا

وول ستريت

تباين أداء وول ستريت وتراجعات حادة لأسهم التكنولوجيا

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العربية.نت

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مهند الأعمى العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال يشير إلى أن ما يحدث هو نوع من جني الأرباح للأسهم التي كانت رافعة للأسواق في الفترة الماضية.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، مع انحسار موجة التفاؤل التي أثارتها أنباء عن نجاح لقاح مضاد لكوفيد-19، في حين واصل المستثمرون بيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت أكبر مستفيد من الجائحة.

بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 96.20 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 29254.17 نقطة عن الفتح.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 7.24 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 3543.26 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 91.34 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 11622.44 نقطة.

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