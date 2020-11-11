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3 شركات صينية في المراكز الخمسة الأولى بسوق الهواتف الذكية

سامسونج

3 شركات صينية في المراكز الخمسة الأولى بسوق الهواتف الذكية

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العربية.نت

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شهد سوق الهواتف الذكية إعادة توزيع للمراكز في الربع الثالث، حيث جاءت 3 شركات صينية في المراكز الخمسة الأولى، بينما تراجع ترتيب كل من هواوي وآبل.

إذ احتلت سامسونغ المرتبة الأولى عالميا، بحصة سوقية 22.7% وشحنت 80.4 مليون هاتف ذكي.

وفقدت هواوي المركز الأول بتأثير الضربات الأميركية لتتراجع إلى المركز الثاني عالميا بحصة سوقية 14.7%.

وشحنت "هواوي" 51.9 مليون هاتف ذكي، وتراجعت 15% في السوق الصينية.

والمفاجأة تمثلت بـ"تشاومي" حيث أزاحت آبل واحتلت المركز الثالث بحصة سوقية 13.1%، وشحنت 46.5 مليون هاتف ذكي، لتهبط آبل إلى المركز الرابع، بحصة سوقية 11.8% وشحنت 41.6 مليون هاتف ذكي.

بالمقابل، صعدت فيفو الصينية إلى المركز الخامس بحصة سوقية 8.9%.

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