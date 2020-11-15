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ما هي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP؟

الحرب التجارية

ما هي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP؟

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العربية.نت

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تشمل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP، من حيث عدد الدول 15 دولة، وهي من أكبر الاتفاقيات التجارية على مستوى العالم.

وتمثل الشراكة خطوة كبيرة نحو التكامل الاقتصادي لآسيا، علما أن الصين القوة الكبرى في الاتفاقية بعد انسحاب الهند ما يقلق البعض.

تمنح الاتفاقية الصين صوتا مهما في وضع معايير التجارة الإقليمية.

يذكر أن الولايات المتحدة هي خارج أكبر اتفاقيتين تجاريتين تضم آسيا بعد الانسحاب من TPP، ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة سيكون لديهما أي صوت عندما تبدأ آسيا بوضع قواعدها التجارية.

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