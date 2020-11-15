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مجموعة العشرين تؤكد الالتزام بتعليق مدفوعات خدمة الدين

مجموعة العشرين

مجموعة العشرين تؤكد الالتزام بتعليق مدفوعات خدمة الدين

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العربية.نت

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أكد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة السعودية يوم الجمعة، الالتزام بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع التأكيد أيضا على تمديدها إلى يونيو 2021.

وتضمن الاجتماع الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بهذه الاتفاقية، ومنها أن الدول الفقيرة المؤهلة للمبادرة ستتوقع معاملة بالمثل من دائنيها من القطاع الخاص.

وكان الاجتماع السابق لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية قد أقر هذه المبادرة لأول مرة في محاولة لتخفيف آثار كورونا على الدول الفقيرة.

ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي، إن إطار العمل المشترك بشأن الديون الذي تبنته مجموعة العشرين يعتبر خطوة شديدة الأهمية نحو تحسين بنية الديون العالمية.

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