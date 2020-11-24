تستعد أوبك والمنتجون من خارجها لأسبوع من الاجتماعات الفنية، وذلك استعدادا لتجمع وزاري سيناقش تمديد قيود إنتاج النفط إلى العام المقبل بسبب ضعف الطلب وسط موجة ثانية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر في أوبك، إن مجلس اللجنة الاقتصادية للمنظمة سيجتمع يومي الأربعاء والخميس، في حين أن خبراء فنيين من أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة سيجتمعون يوم الجمعة.

وسيناقش المجلس سيناريوهات محتملة لرفعها إلى الوزراء الذين سيجتمعون يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

هذا ومن المرجح أن يوافق وزراء أوبك+ على تمديد الإنتاج الحالي للربع الأول من عام 2021.