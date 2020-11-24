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اشتعال سباق لقاحات كورونا بين شركات الأدوية

لقاح كورونا

اشتعال سباق لقاحات كورونا بين شركات الأدوية

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العربية.نت

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يشتعل سباقات لقاحات ضد فيروس كورونا بين 4 شركات أدوية، لعل أسرعها اللقاح الذي طورته شركة فايزر مع بيونتيك، حيث تشير التوقعات إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالنصف الأول من ديسمبر.

وأثبتت نتائج التجارب للقاح فعالية بنسبة 95%.

أما بالنسبة للقاح "مودرنا"، فيقول الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم إنتاج عدة ملايين من جرعات اللقاح في الولايات المتحدة، ونتائج التجارب للقاح أثبتت فعالية بنسبة 94.5%.

وعن لقاح Oxford & AstraZeneca ، فقد أثبتت فعالية اللقاح إلى 90%، علماً أن التجارب السريرية قد أجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل.

وتم تجربة إعطاء نصف جرعة من اللقاح متبوعة بجرعة كاملة بعد شهر.

أما اللقاح الرابع، وهو لقاح Sputnik V، يطوره معهد الأبحاث الروسي Gamalya ، والفعالية بنسبة 95% وفقا لنتائج المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح.

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