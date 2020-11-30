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أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة وزيرة للخزانة.. من هي؟

أميركا وبايدن

أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة وزيرة للخزانة.. من هي؟

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العربية.نت

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عيّن الرئيس الأميركي المنتخب جو بادين، جانيت يلين وزيرة للخزانة لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى وزارة الخزانة.

وكانت جانيت يلين أول امرأة ترأست الاحتياطي الفيدرالي.

وترأست يلين مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2014 و2018.

يذكر أن ولاية يلين على رأس الاحتياطي الفيدرالي، تميزت بتحسن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.

واضطرت في مطلع 2018 لمغادرة منصبها بعد رفض ترمب تمديد ولايتها.

وفي ظل أزمة كورونا، دعت يلين إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأميركي.

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