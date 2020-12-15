توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات دول العشرين جميعا في 2020 باستثناء واحدة "الصين".

حيث إن مصدر فيروس كورونا كان الاقتصاد الوحيد، الذي من المتوقع أن ينمو بـ1.9% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بـ4.3% في 2020، واقتصاد ألمانيا (-6%)، واقتصاد فرنسا (-9.8%)، واقتصاد إيطاليا (-10.6%)، واقتصاد إسبانيا (-12.8%)، واقتصاد اليابان (-5.3%)، واقتصاد بريطانيا (-9.8%)، واقتصاد كندا (-7.1%)، واقتصاد روسيا (-4.1%)، واقتصاد المكسيك (-9%)، واقتصاد السعودية (-5.4%)، واقتصاد الهند (-10.3%).