صندوق النقد
صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات دول العشرين باستثناء واحدة!
توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات دول العشرين جميعا في 2020 باستثناء واحدة "الصين".
حيث إن مصدر فيروس كورونا كان الاقتصاد الوحيد، الذي من المتوقع أن ينمو بـ1.9% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بـ4.3% في 2020، واقتصاد ألمانيا (-6%)، واقتصاد فرنسا (-9.8%)، واقتصاد إيطاليا (-10.6%)، واقتصاد إسبانيا (-12.8%)، واقتصاد اليابان (-5.3%)، واقتصاد بريطانيا (-9.8%)، واقتصاد كندا (-7.1%)، واقتصاد روسيا (-4.1%)، واقتصاد المكسيك (-9%)، واقتصاد السعودية (-5.4%)، واقتصاد الهند (-10.3%).