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المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار 22% وسط سخط شعبي

اقتصاد العراق

المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار 22% وسط سخط شعبي

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العربية.نت

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خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20% لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها.

وتمثل المعدلات الجديدة انخفاضاً كبيراً عن السعر الرسمي السابق البالغ 1182 ديناراً عراقيا للدولار، وهو أول تخفيض في أسعار الصرف تقوم به الحكومة العراقية منذ عقود.

وحدد البنك المركزي في بيان، السعر الجديد للدينار المربوط بالدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا للدولار عند بيعه لوزارة المالية العراقية.

ويباع الدولار للجمهور بسعر 1470 دينارا عراقيا، وبنوك أخرى بسعر 1460 دينارا عراقيا.

وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات.

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