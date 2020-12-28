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الأحداث الرئيسية في التحقيق ضد"علي بابا" في 2020

اقتصاد الصين

الأحداث الرئيسية في التحقيق ضد"علي بابا" في 2020

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العربية.نت

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فرضت الصين قوانين جديدة لشركات التملك المالية من ضمنها ANT التابعة لـ Alibaba في 14 سبتمبر الماضي.

ثم في 21 أكتوبر، حصلت " ANT" على موافقة هيئة الأوراق المالية الصينية لتسجيل الاكتتاب العام في شنغهاي.

لتأتي المفاجأة بانتقاد "جاك ما" في حدث عام النظامين المالي والتنظيمي بالصين واتهمهما بـ "خنق الابتكار" في 24 أكتوبر.

وبعد يومين، سعرت شركة Ant الطرح العام بدعم من مستثمرين استراتيجيين مثل Temasek Holdings وصناديق الثروة السيادية في سنغافورة وأبوظبي

وفي 31 أكتوبر، أعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في الصين مخاوفها من المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للتكنولوجيا المالية.

وفي 2 نوفمبر، أجرى كبار المنظمين الماليين في الصين محادثات مع كبار المديرين التنفيذيين في شركة Ant من ضمنهم جاك ما.

وبعد يوم، علقت بورصة شنغهاي الاكتتاب العام لشركة Ant في بورصة STAR المختصة بشركات التكنولوجيا.

لتنشر في ما بعد الصين وتحديدا في 10 نوفمبر مسودات قواعد مكافحة الاحتكار لمنصات الإنترنت.

وفي 14 ديسمبر، فرضت الصين غرامات وأعلنت تحقيقات في صفقات تشمل Alibaba Group و Tencent.

وفي 24 ديسمبر، فتح المنظمون الصينيون تحقيقا لمكافحة الاحتكار مع علي بابا للتجارة الإلكترونية.

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