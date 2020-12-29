بعد انهيار شركات ومؤسسات كبرى في 2020، سيراقب العالم قادة الأعمال وهم يحاولون التعافي في 2021.

فمن هم أبرز قادة الأعمال الذين يتوقع لهم أدوار حاسمة في 2021؟

1- جين فريزر: مصرفية اسكتلندية ستتولى مسؤولية عملاق المصارف الأميركي سيتي غروب في فبراير، وبذلك ستكون مسؤولة عن مؤسسة قيمتها 107 مليارات دولار يعمل بها 204 آلاف موظف ولديها 200 مليون عميل.

2- جنسن هوانغ: الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia التي أطاحت بشركة Intel كأكبر شركة تصنيع رقاقات التكنولوجيا أو Microchips في أميركا.

في سبتمبر، نجح في عقد الصفقة الطموحة والمثيرة للجدل لاستحواذ Nvidia على شركة Arm ، مصمم شرائح بريطاني، مقابل 40 مليار دولار في أكبر صفقة تقنية في 2020.

3- لوسيانا ليكساندرو: شخصية معروفة في وسط الشركات الناشئة في بريطانيا، ستترأس المكتب الأوروبي لشركة سيكويا Sequoia الأميركية العملاقة لرأس المال الاستثماري. من بين المستثمرين في "سيكويا": آبل، غوغل و Airbnb.

تدير Sequoia صندوق استثماري بقيمة 8 مليارات دولار على الصعيد العالمي.

4- أندريا كوزيلي: الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية مع صلاحيات جديدة في أعقاب بريكست.

يستعد لإحكام قبضته على الأسواق الرقمية، ويطلب فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات. قد يصل هذا المبلغ إلى 7 مليارات دولار لفيسبوك و16 مليار دولار لغوغل.

5- أنطونيو هورتا أوسوريو: مصرفي برتغالي خبير في الأزمات المالية، يترأس Lloyds أكبر بنك في بريطانيا.

بصدد الانتقال إلى سويسرا ليصبح رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس مع مجموعة جديدة كاملة من التحديات في 2021.

6- جانيت يلين: وزيرة الخزانة الأميركية المقبلة، تعود إلى الخط الأمامي للسياسة الاقتصادية بعد أقل من ثلاث سنوات من الابتعاد عن الأضواء.

ستؤدي دوراً حيوياً في تعزيز تعافي الاقتصاد من كوفيد 19، ومن المتوقع أن تعمل بشكل وثيق مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي ترأسته لمدة 4 سنوات سابقاً.