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هذه توقعات كبار المحللين للأصول الاستثمارية في 2021

اقتصاد

هذه توقعات كبار المحللين للأصول الاستثمارية في 2021

سعر برميل النفط في 2021 بين 40 إلى 60 دولاراً لدى ساكسو بنك

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دبي - العربية.نت

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تباينت توقعات كبار المستثمرين للأصول الاستثمارية عالمياً، في عام 2020، وتراوحت توقعات سعر أونصة الذهب بين 1835 دولار لدى مورغان ستانلي، و2010 دولارات لدى BNP Paribas، بينما جاءت توقعات غولدمان ساكس كأعلى سعر عند 2300 دولار.

وجاءت توقعات سعر برميل النفط في 2021، بين 40 إلى 60 دولاراً لدى ساكسو بنك، و50 دولاراً في توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما توقعت فيتش سعر البرميل عند 53 دولاراً.

كانت أسواق النفط العالمية قد شهدت في 2020 أحداثا درامية، تضررت فيها السوق بشدة من تبعات الجائحة ما تسبب في وصول الأسعار من مستويات 70 دولاراً في يناير الماضي إلى أقل من نحو 20 دولارا في أبريل مع تداول بعض خامات النفط للمرة الأولى في النطاقات السالبة.

وتوافق مورغان ستانلي وWells Fargo في التوقعات لمستويات مؤشر S&P الأميركي في 2021 عند 3900 نقطة، بينما توقع غولدمان ساكس عند مستوى 4300 نقطة.

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