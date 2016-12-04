هدف الصندوق السيادي يتحول من تسريع التنمية لتنويع الدخل آخر تحديث: الأحد 4 ربيع الأول 1438 هـ - 04 ديسمبر 2016 KSA 13:12 - GMT 10:12 تارخ النشر: الأحد 4 ربيع الأول 1438 هـ - 04 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هدف الصندوق السيادي يتحول من تسريع التنمية لتنويع الدخل PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عمار شطا العضو المنتدب في شركة الخبير المالية للحديث عن تخصيص 26 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.