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هدف الصندوق السيادي يتحول من تسريع التنمية لتنويع الدخل

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مقابلة مع عمار شطا العضو المنتدب في شركة الخبير المالية للحديث عن تخصيص 26 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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