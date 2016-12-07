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القويز: رد الفعل على إطلاق الصناديق العقارية إيجابي

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مقابلة مع محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، حول المحاور الرئيسية للخطة الوطنية وذلك ضمن مؤتمر الصكوك.

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