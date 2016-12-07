القويز: رد الفعل على إطلاق الصناديق العقارية إيجابي آخر تحديث: الأربعاء 7 ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 KSA 11:41 - GMT 08:41 تارخ النشر: الأربعاء 7 ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك القويز: رد الفعل على إطلاق الصناديق العقارية إيجابي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، حول المحاور الرئيسية للخطة الوطنية وذلك ضمن مؤتمر الصكوك.