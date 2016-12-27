"ساما" تعدل ضوابط التسعير لتأمين المركبات

مقابلة مع باسم عودة، رئيس لجنة التأمين التنفيذية والرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين، حول إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.

