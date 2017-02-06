ما هي توقعات رئيس GFH لأداء الشركة في 2017

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH المدرجة في كل من أسواق البحرين والكويت ودبي المالي، في مقابلة له مع قناة "العربية"، هشام الريس، إن الشركة تستهدف تحقيق نمو سنويا بنسبة 10%، على رأس المال، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الريس أن النمو المستهدف تحقيقه سيكون من خلال التعافي أو الأنشطة المصرفية التجارية أو الأنشطة الاستثمارية

وأشار إلى أن المجموعة أعادت تقويم قوائمها المالية خلال 2016، وتتوقع أداء جيداً خلال العام الحالي.

وأوضح أن الشركة قامت تجنيب مخصصات بـ 200 مليون دولار لتنظيف الميزانية والتحفظ في تقييم الأصول، كما قامت بتعزيز إيرادات المجموعة عبر استرداد أصول بقيمة 460 مليون دولار.

وحققت مجموعة GFH أرباحا صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 213.2 مليون دولار مقارنة بخسائر صافية تكبدتها المجموعة في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه بلغت 9.6 مليون دولار.

وبلغت أرباح المجموعة الصافية بنهاية العام الماضي بلغت 217 مليون دولار مقارنة بخسائر صافية تكبدتها المجموعة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه بلغت 5.5 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال وذلك عن العام الماضي.