هل ستتمكن قطر من تجاوز أزماتها المالية؟

للأزمة المستجدة بين قطر ودول الخليج ومصر، تداعيات اقتصادية وتجارية، خصوصا على البنوك، التي تواجه ضغوطا لتمويل مشاريع مونديال 2022 المتوقع أن تبلغ تكلفتها مئتي مليار دولار. هذا الصراع الذي برز إلى الساحة في الأيام الأخيرة، سينعكس على أداء البنوك، حيث تشكل ودائع غير المقيمين، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، ركيزة أساسية في المؤسسات المالية القطرية، مثل بنك قطر الوطني وبنك الدوحة.

