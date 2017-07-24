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الدولار يستقر عند مستويات دنيا عشية اجتماع الفدرالي

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مقابلة مع وائل حماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital للحديث عن أسواق العملات العالمية

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