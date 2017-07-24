الدولار يستقر عند مستويات دنيا عشية اجتماع الفدرالي آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:27 - GMT 10:27 تارخ النشر: الاثنين 29 شوال 1438 هـ - 24 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الدولار يستقر عند مستويات دنيا عشية اجتماع الفدرالي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع وائل حماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital للحديث عن أسواق العملات العالمية كلمات دالّة #عملات, #الدولار, #أسواق مال, #اقتصاد