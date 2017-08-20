سعر سهم "ساب تكافل" أقل 60% في صفقة HSBC وساب

قال ثامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن قيمة الصفقة المتفق بشأنها بين بنكي "ساب" وHSBC، مستغربة إذا تمت مقارنتها مع سعر تداول سهم "ساب تكافل" في الوقت الحالي.

ورجح في مقابلة مع "العربية" أن تكون الصفقة عبارة عن إعادة هيكلة لممتلكات "ساب" داخل المملكة، حتى تتركز عمليات "ساب تكافل" بوجود مالك رئيسي.

وكان البنك السعودي البريطاني "ساب" قد وقع اتفاقية مع HSBC لشراء كامل حصة الأخير في "ساب تكافل" البالغة 32.5%، مقابل 118 مليون ريال، أي نحو 10 ريالات و70 هللة للسهم، وهو أقل من آخر سعر لسهم "ساب تكافل" بـ 60%.

وعند إتمام الصفقة، سيمتلك "ساب" 65% من رأس مال "ساب تكافل".

وتوقع "ساب" إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من هذا العام، ما سينعكس على القوائم المالية للعام الجاري، علماً أن الاتفاقية خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

