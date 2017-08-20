صفقة "زين" تواصل قيادة تداولات بورصة الكويت

قال ميثم الشخص خبير الأسواق المالية، في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة "زين" لا تزال تشكل محفزاً أساسياً لسوق الكويت، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لأحداث مثل دخول منافس جديد لـ"عمانتل"، الأمر الذي من شأنه أن يرفع النشاط على سهم "زين" والأسهم التابعة.

وأعلنت بورصة الكويت أنه سيتم يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2017، عقد مزاد لبيع عدد 425,711,648 سهماً من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، تمثل نسبة (9.838%) من رأس مال الشركة، بسعر ابتدائي قدره (600 فلس كويتي) للسهم الواحد.

وكانت "زين" قد أعلنت أنها وقعت اتفاقية بيع أسهم خزينة إلى الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، المُدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية.

وتنتظر هذه الصفقة موافقات رسمية من الجهات الرقابية في الكويت. وقد أوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تتجاوز 225 مليون دينار كويتي، ما يعادل 845 مليون دولار.