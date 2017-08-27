صفقة "عمانتل".. هل تعزز سيولة "زين" ؟

قال بدر الخرافي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة استحواذ شركة "عمانتل" على نسبة تقارب 10% من أسهم خزينة شركة "زين" سترفع السيولة في الشركة من 512 مليون دولار إلى 1.150 مليار دولار، وسيؤدي تدفق السيولة في تعزيز شبكات المجموعة، والاستثمار في الجيل الخامس للاتصالات والتركيز على المدن الذكية.

وأضاف أنه إذا تم استخدام "الكاش" الجديد في تخفيض إجمالي الديون، فإن "صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد EBITDA سينخفض من 2.1 إلى 1.5 مرة، وهذا يفسر بلغة الأرقام أنها مؤشرات صحية على قوة ميزانية زين".

وبخصوص أي توزيعات استثنائية للمساهمين من السيولة الجديدة، أجاب الخرافي: "هذا الأمر سابق لأوانه، فالتوزيعات الاستئنائية تحتاج للعودة إلى مجلس الإدارة والترقب لما سيظهر من فرص من الآن وإلى نهاية هذه السنة، فإذا لم تكن هناك فرص وكان هناك فائض، فالاحتمال المطروح أن نوزع توزيعات إضافية".