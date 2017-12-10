ما الذي يجذب المستثمرين في سهم "أدنوك"؟

قالت ماري سالم مديرة أسواق المال في FFA Dubai، إنه لا ينبغي مقارنة سهم "أدنوك" بسهم "إعمار للتطوير" لاختلاف القطاعين، مشيرة إلى أن الشهية كانت جيدة على سهم "أدنوك" حتى قبل تخفيض السعر، حيث تمت تغطية الاكتتاب المؤسسي 100% من أول يوم، فيما تمت تغطية الحصة المخصصة للأفراد 22 مرة، ما دفع لرفع تلك النسبة من قبل الشركة.

وأوضحت في مقابلة مع "العربية" أن عنصر الاستقرار في الشركة يجذب المستثمرين في ظل ارتفاع المخاطر في الأسواق.

وأشارت أيضاً إلى أن أغلب المكتتبين جهات إماراتية ما يشير إلى أن الهدف ليس التداول بل الاستثمار الاستراتيجي.

من ناحية أخرى، قالت سالم إن أحجام التداول على سهم "إعمار للتطوير" مازالت ضئيلة، ما أدى إلى تخفيض سعر السهم وإعطاء تقييم غير صحيح له.