ملتقى "اكتفاء" للطاقة..تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات

تنظم شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، المنتدى والمعرض السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد المعروف بـ"اكتفاء" في دورته الثالثة، وذلك بمركز الظهران للمعارض.

وتتضمن فعاليات المنتدى عدداً من جلسات النقاش والعروض التعريفية وورش العمل، والندوات التي يقدمها خبراء ومتخصصون من جهات وشركات متعددة.

ويُعد منتدى "اكتفاء" بمثابة الملتقى الرئيس لشركة "أرامكو" السعودية مع المُصنعين ومقدمي الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة الذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات والأيدي العاملة، وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ويهدف المنتدى في دورته لهذا العام إلى تسليط الضوء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة وخارجها، ودورها في التنوع الاقتصادي، والجهود المبذولة لدعم المنشآت وتنميتها.