بريطانيا: اقتصاد السعودية أصبح أكثر تنوعا بعد رؤية 2030

أشاد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها السعودية، مؤكداً على أهمية مكافحة الفساد، لما لذلك من دور في جعل أي دولة مكاناً جذاباً للاستثمار الأجنبي.

وفي مقابلة مع "العربية" خلال زيارته إلى السعودية، قال وزير المالية البريطاني إن "مكافحة الفساد شأن داخلي، لكن هذه الإصلاحات تجذب المستثمرين الدوليين الذين يفضلون الاستثمار في الدول الذي يقل فيها الفساد".

وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح أكثر تنوعاً بعد "رؤية 2030".

ولفت إلى أن الخصخصة ستجعل الكثيرين من شركاء السعودية يساهمون في تحقيق "رؤية 2030".