من سيدفع المقابل المالي عن الوافدين في السعودية؟

مع ترقب إعلان أرقام الميزانية السعودية للعام المقبل بعد غد الثلاثاء، أكدت وزارة المالية، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي عن العمالة الوافدة اعتباراً من العام المقبل، والذي يتراوح بين 300 و400 ريال شهرياً.

وأوضحت الوزارة أن المقابل المالي سيُدفع من قبل شركات القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت العام الماضي أن المقابل المالي الذي سيُدفع عن العمالة الوافدة بالقطاع الخاص سيرتفع من 400 ريال شهرياً في 2018 إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم الى 800 ريال شهرياً في 2020، للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة عن العمالة الوطنية.

أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها عن العمالة الوافدة، فستكون رسوم الوافدين فيها 300 ريال شهرياً في 2018، على أن ترتفع تدريجياً إلى 700 ريال شهرياً في 2020.