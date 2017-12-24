توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي في 2018

قالت Nannette Hechler-Fayd'herbe المدير العام لوحدة إدارة الثروات الدولية في بنك Credit Suisse، إن المخاطر الاقتصادية للعام المقبل تتمثل في مستويات الدين المرتفعة في الصين وتفاقم مخاطر الأمن الإلكتروني، إلا أنها أشارت إلى تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي العام المقبل بدعم أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت في مقابلة خاصة مع "العربية": "نحن متفائلون حيال نمو الاقتصاد العالمي في 2018، ونتوقع مساهمة اقتصادات عدة في هذا النمو من نواح محددة. فعلى سبيل المثال، نتوقع ارتفاع استثمارات الشركات في الولايات المتحدة بعد تباطؤ العديد منها. وفي أوروبا، نتوقع عودة المستهلكين مع تحسن سوق العمل بشكل كبير. وقد شهدت الأسواق الناشئة تحسنا لناحية التجارة، ما أثر إيجاباً على الاقتصادات هناك، ونتوقع تسارع الأسواق الناشئة حيث لديها آفاق جيدة جداً".