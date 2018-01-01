ما هي أبرز حوافز سوق السعودية في 2018؟

قال مازن السديري، مدير الأبحاث في "الراجحي كابيتال" إن الميزانية السعودية الجديدة تشكل حافزاً للسوق السعودية في 2018، إلى جانب دخول صندوق الاستثمار العامة وحزمة تحفيز القطاع الخاص.

واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن تفعيل دور القطاع الخاص أكبر تحدٍّ للميزانية.

وبخصوص توقعات أداء قطاعات السوق في 2018، توقع السديري أن يشهد القطاع المصرفي تحسناً بسبب انخفاض المخصصات ونمو القروض، أما قطاع البتروكيماويات فقال إنه استفاد نسبياً من تحسن أسعار النفط في 2017، متوقعاً أن تكون معظم شركات القطاع قادرة على رفع توزيعاتها في 2018.

وحول التراجعات الحادة في أول جلسة من 2018، قال إن التغيرات التي طرأت على أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة كانت متوقعة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تفرض حالة من الترقب وأنها ستكون مؤثرة على بقية أرباع السنة.