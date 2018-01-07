الراجحي ريت.. 24% نسبة التمويل من القروض

أكد عبدالعزيز السبت مدير إدارة الاستثمار العقاري في شركة الراجحي المالية، أن صندوق العقار المتداول "الراجحي ريت" يدار عن طريق الشركة، ويبلغ رأسماله 1.2 مليار ريال.

وقال السبت في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق يستثمر في 13 عقارا مكتملة التطوير موزعة على 4 قطاعات رئيسية، هي التجزئة والمكاتب والتعليم والمستودعات، موضحا أن عقارات الصندوق "مؤجرة لمستأجرين ذوي ملاءة قوية ولشركات من كبار اللاعبين في قطاعاتهم".

وشرح أن رأسمال الصندوق البالغ 1.2 مليار ريال، معروض للطرح منه نسبة 34% والباقي مساهمة عينية، في حين تبلغ المحفظة التمويلية 400 مليون ريال من تمويل من أحد البنوك العاملة وفق الشريعة في السعودية، ويشكل حجم التمويل 24% من الصندوق لرفع نسبة العائد على الاستثمارات.