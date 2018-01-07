100 سلعة ستعفى من ضريبة القيمة المضافة بالسعودية

وصف الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية، خطوات الإصلاح الاقتصادي بالسعودية، بأنها متوازنة ومتراتبة وفق جدول زمني واضح، عبر 6 خطوات جاءت متتابعة بدأت من خلال مكافحة الفساد لرفع الثقة باقتصاد المملكة. وأشار العلمي في مقابلة مع "العربية" إلى تراتبية تنفيذ الإصلاحات والتي تواصلت مع إصلاح الدعم في ميزانية الدولة عبر توجيهه إلى مستحقيه، ومن ثم فرض الضرائب في إطار خليجي متكامل، وفرض الرسوم وانتهاء بتقديم بدل للمواطن عبر حساب المواطن وكذلك بدل لغلاء المعيشة لضمان الحياة الكريمة للمواطنين السعوديين.

وتحدث العملي عن أرقام تؤكد أهمية إعادة النظر بنمط استهلاك الطاقة بالسعودية، فتشير التقديرات إلى زيادة معدل استهلاك الفرد في السعودية بنسبة 200% عن استهلاك الفرد في أميركا و130% عن الاستهلاك للفرد من الطاقة في اليابان ودول الشرق الأوروبي. وقال إن خطوات الإصلاح المتوازنة، تنعكس في جانب منها في السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي ستعفى منها نحو 100 سلعة، واصفا هذا الإعفاء بأنه يصب في مصلحة حماية الحياة الكريمة للمواطنين ودعمهم في مواجهة الغلاء المعيشي.

