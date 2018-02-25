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تعرف على أبرز أهداف معرض "أفد" لدعم التصنيع المحلي

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تتمثل أبرز أهداف معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي في السعودية "أفد" في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

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