مصرف "الإنماء" يعترض على قرار هيئة الزكاة

أوضح عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لـ #مصرف_الإنماء أن الإدارة المالية للمصرف تقوم سنوياً بإعداد الإقرار الزكوي وفق المتطليات المالية والمحاسبية والشرعية، ويتم عرضه على الهيئة الشرعية للمصرف وبعد إقراره من قبلها يقوم بتقديمه إلى هيئة الزكاة ويسدد الزكاة الواجبة شرعاً بدون تأخير.

وشرح في مقابلة مع "العربية" أن لا تغيرات طرأت على آلية احتساب الزكاة بل تم تعديل الإجراءات المتبعة لخصم بعص الأصول غير الزكوية من الوعاء الزكوي.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمصرف الإنماء يتركز الاختلاف بشكل رئيسي في الأصول المأجرة من الوعاء الزكوي، حيث يرى المصرف أن الأصول المأجرة إجارة تمويلية طويلة الأجل تفرض الزكاة فيها على الإيرادات وليس على الأصل، موضحاً أن هيئة الزكاة لم تغير طريقة الاحتساب بل راجعت بعض الأصوص الزكوية.

وأضاف أن المصرف قدم اعتراضاً على تعديل ربط الهيئة، حيث ينظر من قبل اللجنة الاستئنافية التي سبق لها أن أصدرت قرارات نهائية في حالات مشابهة.