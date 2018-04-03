غداً بدء الاكتتاب بـ 70% من صندوق "ميفك ريت" في سوق السعودية

وافقت #هيئة_السوق_المالية السعودية على طلب "شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي" Mefic بطرح وإدراج وحدات " #صندوق_ميفك ريت" في السوق، وبنسبة 70% من قيمة الصندوق.

وأكد رئيس إدارة الاستثمارات العقارية في Mefic capital تركي الفوزان، أن#صناديق_الريت تتيح للأفراد الاستثمار في القطاع العقاري بسهولة. وأشار الفوزان إلى أنها مدرجة ومتداولة، ما يسهل عملية الاستثمار فيها والتخارج منها.

وصناديق الريت هي صناديق عقارية مدرة للدخل مدرجة في البورصة السعودية، وعادة ما توزع صناديق "الريت" أرباحا مرتين في العام. وأضاف أن أغلب صناديق "الريت" تستثمر في القروض العقارية وعادة ما توزع أرباحا مرتين في العام. وقال إن صناديق "الريت" تستطيع الاستثمار في أكثر من دولة وأن التوزيع الجغرافي صندوق "الريت" هو من أهم ميزاته.